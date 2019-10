Rundveehouderij moet weer meebetalen aan vulling DGF

De melkvee- en vleeskalverhouderij gaan per 2020 weer meebetalen aan het Diergezondheidsfonds (DGF). Het gaat om bedragen van € 2,442 per rund en € 0,345 per kalf. Deze heffingen worden geïnd bij afvoer naar slacht of bij export. De factuur is rond februari 2021 te verwachten. Dat blijkt uit het heffingsbesluit, dat het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft gepubliceerd.

Lange tijd konden rundveehouders worden vrijgesteld van de heffingen voor het Diergezondheidsfonds omdat de uitgaven voor preventie en monitoring van dierziektes nog betaald werden uit reserves die overbleven na de opheffing van de productschappen. Die reserves, beheerd door ZuivelNL en SBK, zijn nu uitgeput. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) verstuurt de heffingen voor het DGF. Uitvoeringskosten mede oorzaak hoger tarief per dier Voor de periode van 2020 tot en met 2024 moet maximaal € 43.220.000 aan heffingen binnenkomen vanuit de rundveesector. Voor deze sector moet bovendien een crisisreserve worden aangehouden van € 1,8 miljoen. De begroting van het DGF voor de rundveehouderij voor 2020 is vastgesteld op ruim € 6,3 miljoen. Het tarief per dier is hoger geworden dan in de voorgaande jaren, omdat nu ook de uitvoeringskosten worden meegenomen in de begroting. Ook de afname van het aantal runderen ouder dan 1 jaar zorgt voor hogere heffingskosten per dier. Het aantal runderen ouder dan 1 jaar wordt vastgesteld door het gemiddelde van vier peildata te nemen. Vanuit het DGF betalen overheid en dierhouders maatregelen om dierziektes in de veehouderij te voorkomen en te bestrijden. Wanneer dieren geruimd moeten worden, krijgen agrarisch ondernemers een vergoeding. Het DGF wordt behalve door de heffingen ook gevoed door bijdragen van de EU en het ministerie van LNV. De bijdrages uit de sector worden begrensd door een plafondbedrag, mochten kosten door bijvoorbeeld een uitbraak hoog oplopen.