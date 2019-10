Robot floreert in krimpende markt

Na driekwart jaar is het aantal renovaties, opleveringen en uitbreidingen van melkinstallaties al bijna gelijk aan het totaal aantal van heel 2018.

Toen waren er dat 730; nu staat de teller op 672. Dat blijkt uit de statistieken van stichting Kwaliteitszorg Onderhoud Melkinstallaties (KOM).

Automatische melksystemen

Met name met de automatische melksystemen gaat het goed. Van de 672 uitbreidingen en/of opleveringen in de eerste drie kwartalen van 2019 zijn er 488 melkboxen bijgeplaatst. Dat is bijna driekwart van het totaal en ook een al een heel stuk meer dan over heel 2018, toen er 386 boxen zijn geplaatst. Het totaal aantal melkveebedrijven dat met een automatisch melksysteem werkt groeit dan ook altijd nog snel. Dit jaar is het aantal al toegenomen met 172 bedrijven tot een totaal van 4.321 bedrijven. Deze groei wordt gerealiseerd in een markt waarbij het aantal bedrijven afneemt. Volgens KOM zijn er nu 16.885 bedrijven, tegen 17.228 begin 2019. De melkrobot bezet op basis van deze cijfer een marktpositie van 25,6%.

Zij-aan-zij melkstal

Na de melkrobot neemt de zij-aan-zij melkstal de meeste renovaties of uitbreidingen voor zijn rekening. Tot nu toe zijn dat er 99, maar dat is slechts iets meer dan de helft van het totaal van vorig jaar toen er 188 uitbreidingen, nieuwbouw of renovaties waren. Uit de cijfers wordt duidelijk dat het ook vooral om uitbreidingen en renovaties gaat, want het totaal aantal zij-aan-zij melkstallen in gebruik is nagenoeg ongewijzigd (-6) met het aantal bedrijven (3.925) dat in het begin van het jaar ook met zo’n systeem werkte.