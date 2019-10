RFC neemt mozzarella-contract Fonterra met A-ware over

FrieslandCampina (RFC) neemt het contract van Fonterra met A-ware over voor de productie van 45.000 ton mozzarella.

Dit zijn de drie partijen overeengekomen. Van dit volume verkoopt FrieslandCampina 15.000 ton weer door aan Fonterra, de rest verkoopt FrieslandCampina zelf. De kaas wordt geproduceerd met melk van FrieslandCampina. A-ware heeft daardoor zelf minder melk nodig. De onderneming vangt dit op door contracten met andere partijen (geen boeren) niet te verlengen.

Fonterra richt zich meer op Nieuw-Zeeland

FrieslandCampina noemt de overeenkomst een strategische samenwerking, A-ware noemt het gewoon een contractovereenkomst. Voor Fonterra is de verkoop van het mozzarellacontract aan FrieslandCampina de beste optie in de gegeven omstandigheden. De onderneming trekt zich zo veel mogelijk terug in Nieuw-Zeeland zelf en neemt afscheid van een aantal buitenlandse ‘melkpools’.

Opzeggen van het contract was lastig, want er is sprake van een langjarige overeenkomst met A-ware; overdracht was wel toegestaan.

Fonterra blijft room en weiproducten afnemen

Helemaal weg is Fonterra overigens niet uit Heerenveen en Nederland. De afname van room en weiproducten blijft in stand, ook waar het gaat om producten van de nieuwe mozzarellafabriek.

A-ware houdt ondertussen de handen vrij om zelf elders mozzarella te (laten) produceren als het dat zou willen.

De samenwerking met A-ware heeft volgens FrieslandCampina geen gevolgen voor de samenwerking met de DMK Group. “Het partnership met de DMK Group blijft van kracht. FrieslandCampina heeft nadrukkelijk gezocht naar partners die kwalitatief hoogwaardige mozzarella produceren en internationaal vermarkten. Beide samenwerkingen stellen ons in staat om sneller te kunnen groeien op de mozzarellamarkt”, aldus de Amersfoortse onderneming.