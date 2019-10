RFC legt vriespuntprobleem voor aan COKZ

FrieslandCampina heeft het COKZ, als toezichthouder op de zuivel, gevraagd om een onafhankelijk oordeel te geven over de vriespuntproblematiek. Sinds afgelopen voorjaar wordt bij veel leden van FrieslandCampina vastgesteld dat ze niet voldoen aan de norm voor het vriespunt van melk. De melk bevriest te snel.

Omdat de problematiek landelijk is te zien, wordt het onderwerp in NZO-verband opgepakt, meldt FrieslandCampina.Volgens informatie van Boerderij speelt het probleem echter niet bij andere zuivelbedrijven, die nog de oude, mildere norm hanteren. Individuele leden van FrieslandCampina schrijven de problemen dan ook vooral toe aan de verscherpte normstelling die de zuivelreus de laatste jaren hanteert. Dit jaar zijn de afwijkingen volgens hen erg groot, maar ook vorig jaar waren er volgens hen meer afwijkingen.

Huidige werkwijze voorlopig doorgezet

FrieslandCampina wil de uitspraak van het COKZ aanhouden als leidend voor verdere besluitvorming. Tot dan zal de huidige werkwijze worden voorgezet. Dit betekent dat FrieslandCampina de dagresultaten en het maandgemiddelde gewoon blijft communiceren, maar er volgen geen boetes. Voorlopig worden de kortingspunten voor een vriespuntafwijking wel gehandhaafd in Focus Planet, constateren leden.

‘Aangescherpte norm van tafel’

Diverse leden van FrieslandCampina reageren voorzichtig op de inschakeling van het COKZ. Ze vragen zich af of die wel met een onafhankelijk oordeel zal komen. Anderen menen dat het inroepen van het COKZ niet de oplossing is, maar dat de aangescherpte norm weer van tafel moet. Want daarmee zijn volgens hen alle problemen mee begonnen.