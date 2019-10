Nederland blijft grootste exporteur kindervoeding China

Nederland is al jaren de grootste exporteur van kindervoeding naar China, en nog steeds blijft de export groeien. Dit jaar tot nu toe met een kleine 6%. Dit blijkt uit cijfers van het Italiaanse onderzoeksbureau Clal.

Vorig jaar werd voor het eerst de grens van 100.000 ton doorbroken (108.878 ton). Dat is meer dan het dubbele van nummer 2, Nieuw-Zeeland. Dit jaar exporteerde Nederland tot en met augustus bijna 73.000 ton.

Marge daalt steeds verder

Probleem voor de grootste exporteur in Nederland, FrieslandCampina, is dat de marge steeds verder daalt. Dat geeft het bedrijf ook zelf toe. Om dit te ondervangen, is een nieuwe, hoogwaardiger productlijn gelanceerd. Probleem daarbij is dat veel lactoferrine nodig is, een hoogwaardige en dure toevoeging die beperkt beschikbaar is. Daarom is het bedrijf bezig om de eigen productie op te schalen, maar heeft het ook een samenwerking afgesloten met een Amerikaans zuivelbedrijf. Dat kan 10 ton lactoferrine per jaar bijleveren. Genoeg is het nog niet, maar het helpt FrieslandCampina toch weer om meer hoogwaardige zuivel naar China te verkopen.

Kindervoeding

Na vollemelkpoeder, verse melk, weipoeder en mageremelkpoeder is kindervoeding het vijfde meest geïmporteerde zuivelproduct in China. In 2018 was het qua volume zelfs het derde zuivelproduct. Toen werd in totaal 333.000 ton ingevoerd, waarvan krap een derde uit Nederland. Het is daarnaast zonder meer het duurste product.

Opvallend is dat Nederland ook jarenlang de grootste exporteur van gecondenseerde melk naar China was, maar dit jaar lijkt Australië die positie over te nemen.