NMV stapt uit ZuivelNL

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) kondigt aan uit ZuivelNL te stappen als de in behandeling zijnde statuten van ZuivelNL 2.0 daar aanleiding toe geven.

Dat zegt NMV-voorzitter Harm Wiegersma. Omdat het opzeggen als lid 3 maanden voor het nieuwe jaar moet geschieden, heeft de NMV nu al officieel het lidmaatschap opgezegd. “Anders weten we zeker dat we er nog een jaar aan vast zitten”, zegt Wiegersma. Toch is het opstappen van NMV niet definitief. Als de gesprekken over de bevoegdheden van ZuivelNL in de statuten constructief plaatsvinden en de NMV en ZuivelNL komen tot overeenstemming, zal het opzeggen van het lidmaatschap alsnog worden ingetrokken.

Doorvoeren en toepassen van AVV’s

Wiegersma: “Alles hangt dus samen en af van hoe de statuten worden ingevuld. Een van de pijnpunten is het doorvoeren en toepassen van AVV’s ” (algemeen verbindend verklaringen). Met name het rumoer van de afgelopen week, waarbij verondersteld werd dat inname van latente stikstofruimte via een AVV mogelijk zou zijn, is daar aanleiding toe. “Maar dat is zeker niet het enige. Een AVV kan ook voor andere doeleinden worden gebruikt, en we willen niet vooraf meegaan in vastleggen van bevoegdheden en mogelijke toepassing van deze middelen in de statuten van ZuivelNL.”

Aanblijven heeft voorkeur

Overigens hoopt Wiegersma wel dat de statuten na overleg zo ingevuld worden dat de NMV gewoon als lid kan aanblijven. Dat heeft zijn voorkeur. “Maar omdat deze onderhandelingen en gesprekken nog moeten plaatsvinden in de laatste 3 maanden van dit jaar én de opzegtermijn ook 3 maanden is, restte ons nu geen andere keuze dan nu het lidmaatschap van NMV in ZuivelNL op te zeggen.”