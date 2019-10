Mondiale groei melkproductie stagneert

De groei in melkproductie wereldwijd stagneert in 2019.

In 2018 was nog wel sprake van een groei zoals gemiddeld in andere jaren. Dat de groei nu stagneert, is een gevolg van stijgende kosten en een licht dalende melkprijs in verschillende regio’s. Verder zit er vooral groei in de van oudsher sterke zuivellanden en daalt de melkproductie in ‘zwakkere’ regio’s. Dat meldt netwerk Verantwoorde Veehouderij op basis van het IFCN Dairy report 2019.

Lagere groei

Ondanks droogte die in 2018 een negatieve invloed had op de melkproductie in de EU, laat 2019 duidelijk een lagere groei zien van de melkproductie. Dit blijkt uit informatie uit 65 landen die maandelijks door het IFCN gemonitord worden. De organisatie noemt verschillende oorzaken. Zo nam de groei af in India als gevolg van stijgende voerkosten bij een gelijkblijvende melkprijs. Daarnaast hadden landen op het zuidelijk halfrond te maken met lastige weersomstandigheden zoals droogte in Australië. Argentijnse melkveehouders hadden te maken met hogere kosten als gevolg van devaluatie van de Argentijnse peso.

Grootste melkproducenten

Uit het overzicht blijkt dat de meeste melk wordt geproduceerd in India, Pakistan en West-Europa. Samen waren zij goed voor 47% van de totale melkproductie in 2018.