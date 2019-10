Met de komst van de wintermelktoeslag zien leveranciers van Vreugdenhil hun kale melkprijs voor september stijgen naar € 36,24 per 100 kilo.

De betaling voor vet en eiwit blijft gelijk. De maximale melkprijs inclusief toeslagen gaat naar € 38,34 per 100 kilo. Dit is ex btw en na aftrek van 5 cent per 100 kilo voor ZuivelNL. De biologische melkprijs gaat naar € 52,82.