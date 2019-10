Melkaanvoer daalt ook in september

De Nederlandse melkaanvoer kwam in september uit op gemiddeld 36.900 ton per dag.

Daarmee trekt de dalende lijn die in mei is ingezet verder door. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

De totale melkproductie kwam in september uit op 1,107 miljoen ton. Dat is de laagste aanvoer sinds februari van dit jaar. Dat de aanvoer in september wat lager ligt, is niet vreemd. Ook in eerdere jaren laat de melkproductie vanaf mei een daling zien richting het einde van het jaar. In december trekt de productie pas weer duidelijk aan.

Effect droogte minder groot dan vorig jaar

Hoewel de melkproductie daalde in september, ligt de productie hoger dan in diezelfde maand vorig jaar. Toen was het effect van de droogte duidelijk een stuk groter dan dit jaar. Dat was in augustus ook al terug te zien in de aanvoercijfers. Ook de krimp in veestapel is, zeker ten opzichte van 2016 en 2017, goed zichtbaar.

Productie lager dan vorig jaar

De totale melkproductie in de eerste drie kwartalen komt uit op 10,39 miljoen ton. Daarmee blijft de productie achter bij dezelfde periode vorig jaar. Toen werd in de eerste negen maanden van het jaar 10,58 miljoen ton opgehaald. Het vetpercentage is met gemiddeld 4,38 procent wel iets hoger dan de 4,33 procent van vorig jaar.