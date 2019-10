Meer eiwit en kali in najaarsgras

Het eiwitgehalte evenals het gehalte kali in vers gras neemt toe. Dat meldt Eurofins Agro op basis van verse grasmonsters die worden ingezonden en geanalyseerd.

Teveel eiwit en kali kan leiden tot problemen op gebied van de gezondheid van koeien, met name voor kopziekte en melkziekte, zo geeft het laboratorium aan.

De gehalten nemen vlot toe als gevolg van de regen die de laatste tijd valt in combinatie met een zacht najaar. Daardoor mineraliseert veel stikstof in de bodem en komt veel kali vrij.

Bij hoger ureumgehalte rantsoen aanpassen

De stijging van gehalten eiwit en kali in het najaar is op zich niet uniek. Het eiwit dat de koeien nu via weidegang of stalvoeren binnen krijgen, is voornamelijk pensafbreekbaar eiwit. Dit kan leiden tot een hoger ureumgehalte in de melk. Aanpassingen in het rantsoen zijn dan nodig.