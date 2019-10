Meer activiteit bij meer krachtvoer in melkbox

In een automatisch melksysteem met vrij koeverkeer leidt voeren van een groter deel krachtvoer in de melkrobot tot meer vrijwillig robotbezoek en meer melkingen per koe. Ook is de totale voeropname hoger, maar dit leidt niet tot meer melk. Dat blijkt uit onderzoek uitgevoerd door de Universiteit van Guelph (Canada) en gepubliceerd in Journal of Dairy Science.

In het onderzoek is de data van vijftien vaarzen vastgelegd. De rantsoenen bestaan uit ruwvoer aangevuld met krachtvoer aan het voerhek en krachtvoer in de melkbox. Dit laatste op twee niveau’s: 3 en 6 kilo per koe per dag. In het systeem waar 3 kilo krachtvoer minder in de melkbox wordt verstrekt, is dit aangevuld via het rantsoen aan het voerhek.

Bij een krachtvoergift van 6 kilo in de melkbox worden de koeien vaker gemolken; 3,5 keer tegen 3,0 keer. Door de toegenomen activiteit van de koeien stijgt niet alleen het aantal melkingen, maar hoeven de koeien ook minder vaak gehaald te worden.

Drogestofopname en ligtijd koeien verschillen per systeem

De opname van droge stof aan het voerhek is 2 kilo minder, maar omdat de koeien meer krachtvoer vreten in de melkbox, is de totale drogestofopname hoger, zijnde 23,6 kilo tegen 22,3 kilo. De hogere voeropname leidt niet tot een grotere melkproductie.

Er zijn geen verschillen aangetoond in het aantal porties dat de koeien vreten en ook niet in de totale vreettijd. De ligtijd van de koeien lijkt in het systeem met meer krachtvoer in de melkbox iets langer te zijn, maar het verschil is niet significant.