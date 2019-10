Levensproductie koe voor eerst weer boven niveau 2016

De levensproductie per koe heeft na 2 a-typische jaren de opgaande lijn ten opzichte van 2016 weer opgepakt.

Dit blijkt uit cijfers van veeverbeteringsorganisatie CRV.

Gedurende het jaar lopend van 1 september 2018 tot en met 31 augustus 2019 kwam de levensproductie uit op gemiddeld 31.533 kilo. Dat is voor het eerst meer (600 kilo) dan 3 jaar daarvoor. Ook de levensduur en het aantal melkdagen lopen weer op. Het gemiddelde aantal kilo’s melk per dag steeg naar 28,5 kilo (+400 gram ten opzichte van vorig jaar)

Overijssel meeste koeien

Het aantal koeien per bedrijf (rollend jaargemiddelde) daalde met 1 stuks naar 99. Het aantal melkveebedrijven daalde met 629 stuks naar 13.493.

De provincie met de meeste koeien is Overijssel (2,56 miljoen). De grootste bedrijven staan in Flevoland, met gemiddeld 139 stuks. De oudste koeien staan in Zuid-Holland. Koeien worden daar gemiddeld 4 jaar en 11 dagen aangehouden, 7 dagen meer dan in Noord-Brabant, waar ze het kortst blijven. De hoogste melkproductie wordt behaald in Zeeland, met 9.993 kilo per jaar.