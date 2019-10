Kapper krijgt 50 kilo fosfaatrechten

Fosfaatrechten zijn niet alleen voorbehouden aan melkveehouders.

Dat blijkt uit de recente uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Ook de uitbater van een kapsalon die daarnaast enige landbouwactiviteiten doet, komt voor fosfaatrechten in aanmerking.

In eerste instantie geen fosfaatrechten

De kapper in deze zaak is ook actief is met vleesvee. Op de peildatum 2 juli 2015 stonden op zijn veebedrijf een vaars en een koe. Voor beide dieren wilde de kapper fosfaatrechten. RVO.nl registreerde de koe als zoogkoe. De kapper kreeg in eerste instantie voor geen van beide dieren fosfaatrechten toegekend.

Eerst elders gemolken

Volgens de kapper was de (drachtige) koe eerst elders gemolken en stond het dier droog. Op 3 september 2015 is de koe verkocht aan een veehouderij, waar het dier heeft afgekalfd en nog één lactatieperiode is gemolken.

Gehouden voor melkproductie

Volgens het CBb had de kapper hiervoor voldoende bewijs aangeleverd en stond het voor het College dus vast dat de koe op de peildatum gehouden werd voor de melkproductie. CBb: “Dat appellant (de kapper, red.) zelf geen melkveehouderij heeft, doet daaraan niet af.”

50 kilo

De kapper krijgt nu voor de koe 32,4 kilo minus de generieke korting van 8,3% + 29,71 kilo fosfaatrecht toegekend. RVO.nl erkent dat ook voor de vaars fosfaatrechten toegekend hadden moeten worden. Daarmee krijgt de kapper uiteindelijk 50 kilo fosfaatrechten en kreeg hij gelijk met al zijn beroepsgronden.