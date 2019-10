Joint Venture FrieslandCampina en United Dairyman of Arizona

FrieslandCampina gaat een joint venture aan met de Amerikaanse zuivelcoöperatie United Diarymen of Arizona, voor de productie en levering van lactoferrine.

Deze joint venture heeft de capaciteit om 10 ton lactoferrine per jaar te produceren. Beide bedrijven zien dit als een mogelijkheid voor verdere samenwerking.

Opschaling productie

FrieslandCampina produceert al lactoferrine in Veghel maar kan niet aan de vraag voldoen. Topman Hein Schumacher sprak bij de publicatie van de laatste halfjaarcijfers over een wereldwijd tekort aan het ingrediënt. Daardoor bleef de productie van kindervoeding onder het merk Friso Prestige achter bij de vraag. Schumacher gaf aan dat er plannen liggen voor opschaling van de productie in Veghel die een investering van € 50 tot € 70 miljoen vragen. Of de nieuwe joint venture gevolgen heeft voor specifiek deze plannen is niet bekend. Voor het ter perse gaan van deze krant was niemand bereikbaar voor commentaar. Wel geeft de zuivelonderneming in haar berichtgeving aan op termijn verdere uitbreidingsplannen op het gebied van lactoferrine aan te kunnen kondigen.

Kindervoeding

FrieslandCampina kreeg eind 2012 toestemming van de Europese Unie om lactoferrine te gebruiken in diverse voedingsmiddelen, waaronder kindervoeding. Lactoferrine is een melkeiwit dat voorkomt in moedermelk. Het eiwit zit van nature ook in koemelk, maar in lagere concentraties. Door het eiwit te isoleren kan het in grotere hoeveelheden aan voeding worden toegevoegd. Zo is lactoferrine een belangrijk ingrediënt in kindervoeding.

In een aantal wetenschappelijke onderzoeken is volgens de zuivelonderneming gebleken dat lactoferrine verschillende potentieel gezondheidsbevorderende eigenschappen heeft, waaronder antibacteriële en ontstekingsremmende activiteit.