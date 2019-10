Huren geeft Jumpstart nieuwe impuls

De mogelijkheid om een monovergistingsinstallatie te huren, in plaats van te kopen, geeft energiecoöperatie Jumpstart een nieuwe impuls. Dit meldt FrieslandCampina.

Enkele tientallen melkveehouders zouden mede daardoor in gesprek zijn met Jumpstart over deelname in de coöperatie. Daarbij zijn in de afgelopen tijd met 6 melkveehouders contracten getekend over de aanschaf van een monovergister van Biolectric of Host.

Bereikbaarder

Huren van een vergistingsinstallatie maakt deze een stuk bereikbaarder voor veel melkveehouders. Voor koop is niet zelden een miljoenenfinanciering nodig. Frieslandcampina meldt dat het nog een aantal ‘tickets’ beschikbaar heeft voor deelname aan de SDE-subsidieregeling