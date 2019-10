Hoogste kostprijs in Nederland

In 2018 lag de kostprijs van een typisch Nederlands melkveebedrijf op bijna 43 cent per kilo melk. In vergelijking met andere belangrijke zuivellanden is dit hoog. Dat meldt netwerk Verantwoorde Veehouderij op basis van cijfers van het IFCN.

Met 43 cent per kilo melk (bij 4,4% vet en 3,3% eiwit) kende het Nederlands melkveebedrijf afgelopen jaar de hoogste kostprijs. Het gaat hier om ruim 29 cent werkelijk betaalde kosten en meer dan 13 cent berekende kosten voor eigen arbeid en eigen land. Alleen in Duitsland en Polen komt de kostprijs met ongeveer 40 cent per kilo melk in de buurt van de kostprijs in Nederland. Van andere belangrijke zuivellanden binnen Europa heeft Frankrijk met iets meer dan 34 cent de laagste kostprijs.

Nieuw-Zeeland laagst

In de meeste belangrijke zuivellanden buiten Europa ligt de kostprijs van melk met ongeveer 27 cent een stuk lager. In Nieuw-Zeeland is deze het laagst met bijna 26 cent. Daar is de melkprijs ook lager dan in Europa. Alleen in de Verengde Staten ligt deze boven de 30 cent per kilo melk.

Argentinië

Opvallend was de situatie in Argentinië. Daar lag de melkprijs in 2018 op nog geen 23 cent per kilo melk en lagen de betaalde kosten zelfs nog wat boven dit niveau zodat er geen vergoeding tegenover berekende kosten stond.