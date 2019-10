Hongkong belangrijke bestemming babymelkpoeder

Nederland exporteerde in 2018 voor € 403 miljoen aan babyvoeding naar Hongkong.

De export van babymelkpoeder naar China vertegenwoordigt een waarde van bijna € 1,2 miljard. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.

Onrust in Hongkong

FrieslandCampina gaf recent aan last te ondervinden van de onrust in Hongkong. Door de voortdurende protesten kunnen medewerkers het kantoor vaak niet bereiken en wordt minder verkocht. Hoewel topman Hein Schumacher niet wilde aangeven hoeveel omzet zijn onderneming in Hongkong realiseert, gaf hij wel aan dat het om een substantieel marktaandeel gaat.

Indirect naar China

Uit de cijfers van het CBS blijkt duidelijk hoe belangrijk de stad is als afzetmarkt. Ook andere spelers als Danone, Nestlé en Ausnutria exporteren vanuit Nederland babymelkpoeder. Bekend is dat veel blikken babymelkpoeder via Hongkong indirect naar China gaan. Ook valt uit de statistieken goed op te maken hoe snel de export naar Hongkong en China na het melamineschandaal in 2008 is toegenomen. Voor 2008 noteert het CBS nog een exportwaarde van babyvoeding naar China van € 8,6 miljoen en naar Hongkong van € 47 miljoen. In de jaren daarna neemt vooral de export naar laatstgenoemde rap toe. Pas na 2015 gaat er meer babymelkpoeder rechtstreeks naar China dan naar Hongkong.

Hongkong goed voor 20%

De totale export van babymelkpoeder vanuit Nederland vertegenwoordigde in 2018 een waarde van ruim € 2,1 miljard. Hongkong is dus goed voor een kleine 20% van de totale uitvoerwaarde aan Nederlands babymelkpoeder. In 2008 bracht deze export nog € 440 miljoen op.