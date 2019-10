Gehele zuivelsector kraakt stikstofaanpak regering

De stikstofaanpak van de regering zet de hele melkveehouderij op slot, aldus de zuivelsector.

Het grote geld gaat stikstofruimte uit de landbouw opkopen en de veestapel wordt ongestructureerd verkleind, zonder een relatie naar het probleem waar het om gaat: de stikstofneerslag op Natura 2000-gebieden. Dat schrijft de zuivelsector in een brandbrief aan minister Schouten van LNV. De brief is ondertekend door de volledige zuivelsector: LTO Melkveehouderij, de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV), Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO), Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK), Netwerk Grondig, Biohuis – melkveehouderij en ZuivelNL.

Commissie Remkes

De sector trekt uit de Kamerbrief van 4 oktober met de stikstofaanpak van het kabinet de conclusie dat er ‘blijkbaar in dit land geen plaats en geen perspectief meer is voor een dynamische, duurzame en innovatieve melkveehouderij’. Volgens de ondertekenaars gaan de maatregelen van de regering veel verder dan nodig op basis van de uitspraak van de Raad van State en het advies van de Commissie Remkes.

Extern salderen

De kritiek richt zich in de eerste plaats op het zogenoemde extern salderen. De vrees is dat andere partijen buiten de landbouw ongelimiteerd stikstofruimte kunnen kopen. Partijen met het meeste geld worden dan de winnaar en het gevolg is leegloop van de veehouderijsectoren en indirect het platteland.

Een ander gevolg van de voorstellen is dat bij extern salderen, ook tussen melkveehouders, altijd 100% van de fosfaatrechten op de betreffende locatie wordt ingenomen. Op die manier wordt de sector volledig op slot gezet en er is geen ontwikkelruimte meer voor investeringen stellen ondertekenaars vast.

De ondertekenaars noemt het bovendien gewenst om onzekerheden over de meet- en berekenmethode weg te nemen. De zuivelsector wil snel meer duidelijkheid over de kabinetsreactie.