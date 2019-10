FrieslandCampina wil garantieprijs aanpassen

FrieslandCampina wil de garantieprijs ‘resetten’, onder meer door de toeslagen die andere zuivelbedrijven toenemend zijn gaan uitkeren, niet meer mee te nemen in de berekening. Hierdoor zal de garantieprijs met 89 cent dalen en de uiteindelijke melkprijs met zo’n 50 cent per 100 kilo. Extra verdienmogelijkheden moeten dit deels compenseren. Dit zeggen voorzitter Frans Keurentjes en CEO Hein Schumacher in een toelichting op de definitieve voorstellen voor de komende drie jaar.

Doordat nu de toeslagen van concurrenten voor de volle 100% worden meegenomen, ligt de huidige garantieprijs van FrieslandCampina € 1 tot € 1,50 boven de gemiddelde melkprijs van de bedrijven waar FrieslandCampina zich mee vergelijkt. Dat is niet marktconform en op termijn onhoudbaar, geeft het concern aan. Vooral omdat er steeds meer toeslagen bij komen, waar vaak ook lang niet alle leden/leveranciers aan meedoen. Keurentjes: “Als we dit (de garantieprijs terugbrengen naar de oorspronkelijke kern, red.) niet zouden doen, loopt alles vast.” Via Foqus-Planet meer verdienen door inleg FrieslandCampina Naast het strippen van de toeslagen wordt voorgesteld om ook een actueler/hoger standaardgehalte voor vet en eiwit te hanteren in de garantieprijs. Daarnaast wil het zuivelconcern een actualisering van de vaste kosteninhouding, terwijl voor biologische melk de seizoensheffing wordt verhoogd. Via Foqus-Planet kunnen bedrijven voortaan meer verdienen, is het idee. Dat komt doordat FrieslandCampina 12,5 cent per 100 kilo toevoegt aan de 25 cent die boeren nu zelf inleggen. Een bedrijf met 800.000 kilo melk kan daardoor tot € 3.000 extra bijverdienen. In het lijstje van referentiebedrijven dat FrieslandCampia hanteert voor de vaststelling van de garantieprijs wordt DOC voortaan niet meer gebruikt. Daarvoor komt Vreugdenhil in de plaats. Verder worden andere wegingsfactoren gegeven aan de melkprijs van de diverse concurrenten. Op 17 december moet de ledenraad een definitief oordeel geven over de voorstellen.