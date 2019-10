FrieslandCampina verhoogt garantieprijs naar € 35,50

FrieslandCampina heeft zijn garantieprijs over november met € 0,75 verhoogd naar € 35,50 per 100 kilo.

De zuivelonderneming verwacht dat de melkprijzen van de referentiebedrijven zullen stijgen. Over oktober werd de garantieprijs nog met een kwartje verlaagd, omdat de uitbetaalde melkprijs van de referentiebedrijven eerder te hoog was ingeschat.

Vergoeding voor biologische melk wordt minder

De garantieprijs voor biologische melk daalt met € 0,50 naar € 47 per 100 kilo. In deze nieuwe biologische garantieprijs is een neerwaartse correctie van € 0,91 verwerkt vanwege te hoog ingeschatte melkprijzen van referentiebedrijven. Over oktober bleef de biologische garantieprijs bij FrieslandCampina onveranderd. Wel zat in deze garantieprijs een neerwaartse correctie verwerkt van 34 cent.