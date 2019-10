FrieslandCampina hoopt op extra kasgeld

FrieslandCampina hoopt de komende tijd zeker € 100 miljoen aan extra inkomsten binnen te krijgen met de verkoop van diverse belangen. Dit bevestigen diverse goed ingevoerde bronnen. De onderneming zelf stelt niet te willen reageren op ‘geruchten of speculaties’, al is één zet zeker duidelijk.

Begin oktober besloten de eigenaren van CSK Food Enrichment het bedrijf te koop te zetten. Hoofdaandeelhouder, met 82,3% van de aandelen, is FrieslandCampina. De voorgenomen verkoop van dit bedrijf, dat volgens kenners zeker meer dan € 100 miljoen moet opbrengen, levert FrieslandCampina een mooie inkomst op, en vrij te herbesteden door de directie. Tenminste, als de ledenraad half december instemt met de voorgestelde aanpassing van het melkgeldreglement. Daarin staat namelijk dat incidentele inkomsten van meer dan € 100 miljoen niet met de leden hoeven te worden gedeeld.

Nutrifeed wellicht in etalage

Aanvankelijk was de gedachte dat deze voorgestelde aanpassing alleen was toegesneden op de voorgenomen verkoop van CSK in Leeuwarden.

Nu gaat rond dat FrieslandCampina ook dochteronderneming Nutrifeed in de etalage heeft staan (al wil de onderneming zelf dus niets zeggen). Dit bedrijf, dat gespecialiseerd is in de productie van jongveevoeders, is nu nog onderdeel van de ingrediëntendivisie en heeft het hoofdkantoor in Veghel. Voor dit bedrijf zouden enkele geïnteresserde kopers in de markt zijn. Met de opbrengst van deze verkopen zou FrieslandCampina de winstgevendheid van het bedrijf een goede impuls kunnen geven.

Medio oktober waarschuwde CEO Hein Schumacher dat de resultaten van het bedrijf onder druk staan door tegenvallende verkoopresultaten op diverse markten.