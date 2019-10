Fout melkveefosfaatreferentie: meer fosfaatrechten

Een melkveehouder had door een fout bij het bepalen van zijn melkveefosfaatreferentie (MFR) een lagere veebezetting op de peildatum dan hij anders gehad zou hebben.

Volgens het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft de melkveehouder in kwestie dat aannemelijk weten te maken. Dat blijkt uit een recente uitspraak.

Koeien voor niets afgevoerd

Op basis van die te laag vastgestelde MFR, een besluit van 5 maart 2015, heeft de veehouder een aantal van zijn melkkoeien afgevoerd. Dat had hij naar eigen zeggen zeker niet gedaan als zijn MFR meteen juist was bepaald. Zijn koeien bleken achteraf voor niets afgevoerd te zijn.

Het College heeft het exacte aantal afgevoerde melkkoeien als gevolg van het MFR-besluit van 5 maart 2015 niet met zekerheid kunnen vaststellen. Volgens de melkveehouder zou het gaan om in totaal 24 melkkoeien die voor de peildatum zijn afgevoerd. Volgens LNV heeft de melkveehouder echter maar van tien afgevoerde melkkoeien een bewijs kunnen overleggen.

Handelwijze LNV laakbaar

Maar ook voor die tien melkkoeien heeft de melkveehouder geen fosfaatrechten toegekend gekregen. Die handelwijze van LNV is laakbaar volgens het CBb: “Zelfs als moet worden uitgegaan van tien afgevoerde melkkoeien, dan is dat aantal met de daarbij behorende fosfaatrechten van zodanige betekenis voor de melkveehouder dat daarmee bij het vaststellen van het fosfaatrecht rekening had moeten worden gehouden.” Dat is in dit geval dus ten onrechte niet gedaan. De vaststelling van het fosfaatrecht op de huidige wijze, zonder enige vorm van compensatie, is daarom in strijd met artikel 1 van het Eerste Protocol bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, stelt het CBb.

Compensatie voor melkveehouder

Het CBb vindt het in eerste instantie op de weg van LNV liggen om te bepalen ‘in welke vorm en omvang de melkveehouder compensatie wordt geboden’. In het nieuwe besluit moet de melkveehouder in ieder geval ‘tot op zekere hoogte worden gecompenseerd’, aldus het CBb. LNV krijgt 12 weken de tijd om een nieuw besluit te nemen.