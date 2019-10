Forse strafeis voor illegaal inwinnen rundersperma

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een gevangenisstraf van 15 maanden geëist tegen een verdachte voor het illegaal inwinnen van rundersperma.

Dat meldt de organisatie op haar website. Ook verwijt het OM de verdachte het onjuist doen van aangiften inkomstenbelasting voor meerdere van zijn bedrijven en het valselijk verkrijgen van een lening.

Onjuiste aangiften inkomstenbelasting

Verdachte werd in 2014 voor soortgelijke feiten veroordeeld. Al snel na die veroordeling ontstond het vermoeden dat hij door ging met het overtreden van de regels met betrekking tot het inwinnen van rundersperma. Ook ontstond het vermoeden dat hij voor meerdere van zijn bedrijven onjuiste aangiften inkomstenbelasting deed waarmee hij de Belastingdienst probeerde te benadelen. Dit resulteerde in een tweede strafrechtelijk onderzoek.

Cel en beroepsverbod

Aangezien er sprake is van recidive en het risico op verder recidive groot is, is de strafeis fors. Het enige dat nog indruk kan maken is volgens de officier een langdurige celstraf. Hij eist 15 maanden onvoorwaardelijke celstraf. Om verdere schade te voorkomen, verzoekt de officier de rechtbank ook een beroepsverbod als bestuurder van een rechtspersoon en een beroepsverbod als boer, veehouder en stierenfokker op te leggen voor de duur van 6 jaar. De rechtbank doet op 18 november uitspraak.