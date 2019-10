Fonterra positief over melkprijsontwikkeling

Fonterra heeft haar melkprijsverwachting voor seizoen 2019-2020 verhoogd met 1,5 cent per kilo.

De verwachte melkprijs ligt nu tussen de 28,5 en 33 cent per 100 kilo. Het gaat hier om de contante melkprijs bij huidige wisselkoers, bij 4,4 procent vet en 3,2 procent eiwit.

Goede verwaarding

Coöperatievoorzitter John Monaghan geeft aan dat de onderneming tot nu toe de melk goed heeft weten te verwaarden. Volgens hem is de vraag naar vollemelkpoeder goed en gaat deze het niveau van afgelopen jaar overstijgen. De wereldwijde productie van vollemelkpoeder is gedaald en Fonterra verwacht dat de productie ook de rest van 2019 blijft dalen. Daarbij lukt het de Nieuw-Zeelandse zuivelonderneming om mageremelkpoeder voor hogere prijzen in de markt te zetten dan concullega’s uit Europa en de Verenigde Staten.

Positieve signalen

Fonterra-topman Miles Hurrell geeft aan dat er positieve signalen zijn voor de ontwikkeling van de melkprijs. Wel is het seizoen pas net begonnen en kan er nog veel gebeuren. Internationale handelsspanningen en politiek instabiele situaties in belangrijke afzetlanden kunnen de resultaten snel negatief beïnvloeden. Reden voor Fonterra om in haar melkprijsverwachting nog een behoorlijk bandbreedte aan te houden.