Deur voor stikstofoverleg blijft op een kier

Ondanks het einde van het overleg over stikstof binnen ZuivelNL en het opheffen van de Taskforce Ammoniak, blijft FrieslandCampina openstaan voor overleg met de overheid. Dit meldt FrieslandCampina in een bericht aan de leden.

De coöperatie wil zichzelf niet opdringen en laat het initiatief voor overleg met de overheid bij de belangenbehartigers van de primaire sector, zo meldt ze. Echter, als ze gevraagd wordt door de belangenbehartigers, of door de overheid, en als ze daarvoor mandaat heeft van de ledenraad, dan wil ze haar inzet verder uitdragen.

Draagvlak weg

Volgens FrieslandCampina viel het draagvlak onder het overleg vorige week vrijdag weg, toen de NMV de steun voor een te publiceren persbericht over stikstofoverleg introk, evenals de steun voor de Taskforce Ammoniak. Toen schortte ook LTO Nederland de medewerking op, terwijl de Farmers Defence Force met een ‘code rood’-bericht kwam. Deze lezing van het gebeurde strookt evenwel niet met berichten vanuit ZuivelNL, volgens welke pas deze week een mededeling over het overleg zou komen. Ook wijst FrieslandCampina in de huidige uitingen nadrukkelijker op het belang van voldoende financiële steun voor eventuele stikstofreducerende maatregelen. LTO Nederland beraadt zich donderdagavond 31 oktober op de vraag hoe verder te gaan met het overleg over de stikstofplannen.

Leden uiterst kritisch

Veel leden van FrieslandCampina reageren uiterst kritisch over de stikstofvoorstellen, zoals ze die hebben meegekregen vanuit het overleg binnen ZuivelNL en waar hun coöperatie een belangrijke hand in heeft. Deze onvrede, gekoppeld aan ontevredenheid over de voorgestelde wijzigingen van het melkgeldreglement, heeft vorige week en ook deze week gezorgd voor roerige ledenbijeenkomsten.