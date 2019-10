DOC Kaas houdt melkprijs stabiel, net als Arla

DOC Kaas en moederbedrijf DMK houden de melkprijs voor november voor de zevende maand op rij gelijk.

Dit heeft het bedrijf donderdag bekend gemaakt.

Leveranciers met 1,1 miljoen kilo melk per jaar ontvangen een kale prijs van € 31,74 per 100 kilo. Dat is exclusief btw en na aftrek van 5 cent per 100 kilo bijdrage voor ZuivelNL.

De maximale melkprijs inclusief alle toeslagen komt uit op € 34,99 per 100 kilo.

Arla het hele jaar al stabiel

DOC/DMK is na Arla het tweede grote zuivelbedrijf dat de melkprijs voor november stabiel houdt. Arla houdt de melkprijs al vrijwel het hele jaar stabiel.

Bij FrieslandCampina is dat in grote lijnen ook het geval, maar het bedrijf voert wel voortdurend kleine correcties uit van de garantieprijs en de melkprijs die de leden ontvangen.

FrieslandCampina betaalt beste melkprijs

FrieslandCampina betaalt tot en met november gemiddeld echter verreweg de beste melkprijs van de 3 bedrijven. De kale melkprijs tot en met november bedraagt € 35,05 per 100 kilo, de maximale melkprijs € 37,55. Dit is exclusief een eventuele nabetaling. Arla volgt met een kale melkprijs van € 33,69 en een maximale prijs van 36,04 per 100 kilo. Als derde volgt DOC Kaas met € 32,03 ‘kaal’ en € 34,99 maximaal.