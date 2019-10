Cargill wil methaanremmer snel op de markt brengen

Cargill wil op korte termijn op de markt komen met nitraat om methaanemissie van koeien te verlagen.

Het toevoegen van nitraat aan het rantsoen kan de vorming van methaan beperken. Aanwezige waterstof in de pens bindt zich aan nitraat tot ammonium. Dat is een nuttige bouwstof voor de vorming van microbieel eiwit. Uit onderzoeken is gebleken dat het voeren van nitraat de methaanproductie van runderen tot 20% kan reduceren.

Nitraat voeren aan koe

Hoewel het voeren van nitraat veehouders waarschijnlijk wat vreemd in de oren klinkt, is uit onderzoek onder praktijkomstandigheden op proefbedrijf De Marke gebleken dat dit, mits goed gemanaged, geen problemen hoeft op te leveren. Idealiter wordt het nitraat verwerkt in krachtvoer, zo legt Sander van Zijderveld, hoofd divisie herkauwers van Cargill Europa, uit.

Veel belangstelling voor methaanremmer

Het patent voor gebruik van nitraat als methaanremmer ligt al een aantal jaar bij Cargill op de plank. Als reden voor het nog niet op de markt brengen van het additief noemt Van Zijderveld het ontbreken van een verdienmodel. Dat is met introductie van duurzaamheidsconcepten als On the way to Planet Proof veranderd.

Ook in andere Europese landen neemt de belangstelling volgens Zijderveld nu snel toe. Reden voor Cargill om het product op korte termijn op de markt te brengen. Wat betreft Nederland gaat er binnenkort een dossier richting KringloopWijzer om de werking aan te tonen.

Eerder maakt ook DSM bekend eind 2020 of begin 2021 met een methaanremmer op de markt te komen. Ook DSM probeert gebruik van het additief in de Kringloopwijzer te laten opnemen.