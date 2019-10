Beter Leven-keten gaat door, ondanks fraudeonderzoek

Henk Broeders, eigenaar van de Bief Select-keten die door NVWA wordt verdacht van certificaatfraude, zegt van niets te weten. “Ze zijn bij mij geweest, maar ik ben niet gehoord en weet ook van niets”, zegt hij.

Broeders ontkent dat hij heeft gefraudeerd. NVWA meent dat bij de aanvoer van vleesvee (met Beter Leven-certificaat) vanuit Zuid-Europa is gesjoemeld met papieren om binnen de maximale transporttijd van 10 uur te blijven. Daarom is een strafrechtelijk onderzoek gestart.

Voor de Beter Leven-keten (2 sterren) heeft het onderzoek voorlopig geen gevolgen. De Stichting Beter Leven keurmerk (SBLk) wacht de uitkomsten van het onderzoek af en schorst of schrapt in afwachting daarvan geen erkenningen. Wel zegt ze blij te zijn met het NVWA-onderzoek, omdat toch het vermoeden bestaat dat met vervalste certificaten is gewerkt. Ook bij Bief Select gaan de zaken door.

Stichting Beter Leven keurmerk heeft controle op reistijden aangescherpt

SBLk heeft ondertussen bekendgemaakt dat de controles op de reistijden voor runderen vanaf 5 maanden oud zijn aangescherpt. Dat is al gebeurd per 8 oktober. Aanleiding zou zijn dat bij een standaardcontrole bleek dat een afgelegde afstand onmogelijk paste binnen de reistijd, zoals vermeld op het officiële exportcertificaat. Daarom heeft SBLk besloten zelf (via controle-instellingen) de officiële exportcertificaten te gaan controleren en niet meer op mogelijk vervalste certificaten af te gaan. De controleurs worden geholpen door de omstandigheid dat recent toegang is verkregen tot Traces, het digitale systeem van de EU waarin reistijden van dieren binnen Europa worden bijgehouden.