Bel Leerdammer plust melkgeld met 35 cent bij

Kaasmaker Bel Leerdammer verhoogt de september-melkprijs met 35 cent naar € 34,29 per 100 kilo.

Dit is de kale melkprijs exclusief btw en na aftrek van 5 cent bijdrage voor ZuivelNL, bij een jaarleverantie van 1,1 miljoen kilo.

De maximale melkprijs komt uit op € 36,89 per 100 kilo, behalve de bedrijven die meedoen aan het VLOG-traject. Die ontvangen nog € 1,00 per 100 kilo meer.

Kale melkprijs

Over de eerst 9 maanden van dit jaar keert Bel Leerdammer een gemiddelde kale melkprijs uit van € 34,46 per 100 kilo. Dat is 78 cent lager dan de gemiddelde kale melkprijs van FrieslandCampina bij dezelfde voorwaarden. Bij FrieslandCampina is vervolgens nog € 2,50 per 100 kilo bij te verdienen. De laatste € 1,00 alleen voor de Planet Proof- en VLOG-boeren. Bij Bel Leerdammer is er nog € 2,60 bij te verdienen (weidegang + duurzaamheid, en eventueel € 1,00 voor VLOG). Bel Leerdammer behoort desondanks niet tot de achterhoede qua melkprijs.