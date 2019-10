Animal Rights wil einde aan Belgische kalverslacht VanDrie

Dierenrechtenorganisatie Animal Rights België daagt VanDrie voor de rechter vanwege vorig jaar geconstateerde misstanden in de slachterij.

Dit heeft de organisatie bekendgemaakt. VanDrie Group meldt dat via de pers kennis is genomen van de aanklacht. Inhoudelijk kan daarom nog geen reactie worden gegeven omdat de aanklacht niet is ingezien. Op een later moment zal de VanDrie Group, na inhoudelijke bestudering van de juridische stukken, een reactie geven.

Minstens halfjaar onderzoek gedaan

Animal Rights stelt dat een strafklacht is neergelegd bij de rechtbank in Hasselt, tegen VanDrie België NV en tegen de onbekende, directe daders van onder meer op camera vastgelegde dierenmishandeling. De reden dat de klacht pas nu is ingediend, is dat Animal Rights een al lopend gerechtelijk onderzoek naar de gang van zaken in de slachterij niet in gevaar wilde brengen, zo stelt een woordvoerster. Volgens haar is er al minstens een halfjaar onderzoek gedaan.

Verbod op nieuwbouw

Animal Rights eist bestraffing voor de overtredingen plus sluiting van de slachterij van VanDrie in België. De kalfsvleesintegratie is dit al van plan, een feit waar ook Animal Rights zich van bewust zegt te zijn, maar de organisatie wil daarom ook een verbod op nieuwbouw elders in België, met het argument dat VanDrie zich structureel schuldig maakt aan dierenmishandeling.