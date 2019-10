Achterhoekse leden RFC willen ander melkgeldreglement

Een groep van honderd FrieslandCampina-leden uit de Achterhoek heeft een alternatief opgesteld dat de voorgestelde aanpassing van het melkgeldreglement zoals het bestuur wil, moet vervangen.

Onderdelen van het alternatief zijn een aanpassing van de winstverdeling. De huidige sleutel is: 35% contant voor de leden, 10% obligaties vast en 55% contant voor de onderneming. De Winterswijkse leden willen dit juist omkeren. Ze zijn ook kritisch over de voorgestelde verlaging van de garantieprijs met ongeveer 1 cent per kilo en de aanpassing van de melkgeldbetaling naar de actuele gehaltes (effect ongeveer 0,35 cent per kilo).Dit zou de onderneming op jaarbasis zo’n € 9 miljoen opleveren, menen ze.

Kritisch op samenwerking Natuurmonumenten

De melkveehouders vragen het bestuur om de effecten van de voorgestelde veranderingen inzichtelijk te maken aan de hand van voorbeeldberekeningen voor een standaardbedrijf. Dat is nog niet gebeurd, stellen ze.

Ook wordt kritisch teruggekeken op de samenwerkingen met het Wereld Natuur Fonds en Natuurmonumenten. De vraag is of FrieslandCampina inzicht kan geven in de kosten die voortvloeien uit deze samenwerking, en wat de opbrengsten daarvan zijn.