Aanvullende normen bio per 1 januari officieel van kracht

Het programma Aanvullende Normen (AN) voor biologische zuivel gaat per 1 januari 2020 officieel van kracht. Dat meldt de vereniging van biologische melkveehouders de Natuurweide.

De stuurgroep AN heeft het voorstel van de werkgroep op basis van praktijkervaringen van de controles in opstartjaar 2019 goedgekeurd. Enkele wijzigingen zijn aangebracht, waaronder het schrappen van warmteterugwinning, het recyclen van plastic en het toestaan van het gebruik van kunstlicht naast daglicht.

Contact opnemen over gevolgen

Afgelopen jaar zijn door Qlip en deelnemende zuivelorganisaties intake-controles uitgevoerd bij zo’n 440 biologische melkveehouders. Melkveehouders die op onderdelen niet voldeden of voldoen, raadt de Natuurweide aan contact op te nemen met de eigen zuivelorganisatie om te bespreken wat de gevolgen zijn en hoe men alsnog kan voldoen. Vanaf 1 januari 2020 worden de controles gecombineerd met de controle van Qlip voor de programma’s KKM, Foqusplanet en Weidegang.

Drie bijeenkomsten

De Natuurweide organiseert samen met de tien aangesloten zuivelorganisatie drie bijeenkomsten voor melkveehouders om een toelichting te geven over de inhoud van het programma AN. Donderdag 24 oktober om 13.00 uur in de Keet van Heerde, dinsdag 29 oktober om 10.30 uur in Nobis in Asten en donderdag 31 oktober om 10.30 uur in La Place De Meern.