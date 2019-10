Aantal biologisch melkveebedrijven stabiel

Oktober 2019 worden 487 biologisch melkveebedrijven geteld, meldt Zuivelzicht.

Er is een zeer trage ontwikkeling van het aantal melkveebedrijven dat biologisch produceert te zien. Zowel in 2017 als in 2018 ging het nog om 481 bedrijven, zo blijkt uit het in september gepresenteerde Trendrapport 2018 van Bionext, de ketenorganisatie voor biologische landbouw. De grote groei in de melkveehouderij lag in 2016-’17. In 2016 waren er nog 380 biologische melkveebedrijven. De toename in 2017 bedroeg daarom 26%. Daarna viel de groei stil.

Overigens zit er ook nu nog enige groei in de pijplijn, want er zijn op dit moment 22 melkveebedrijven in omschakeling. Dat zegt nog niet alles over de nettotoename van het aantal bedrijven volgend jaar, want er kunnen ook gecertificeerde bedrijven stoppen.

Friesland heeft met 93 bedrijven de meeste biologisch melkveebedrijven. In deze provincie zijn ook de meeste omschakelaars, namelijk 8 stuks. Gelderland volgt met 73 bedrijven en 5 omschakelaars en dan volgt Overijssel met 61 biologisch melkveehouders en 2 omschakelaars.

Fosfaat- en stikstofdossiers hebben grote invloed op aantal bio-bedrijven

Volgens Bionext zijn fosfaat- en stikstofdossiers de grote remmers in de ontwikkeling van de biologische sector. De onzekerheid maakt dat veehouders even pas op de plaats maken over de koers van hun bedrijf. Inzetten op omschakeling naar biologische bedrijfsvoering is niet van vandaag op morgen gerealiseerd. Ook ziet Bionext meer omschakelaars als het verschil tussen de gangbare en biologische melkprijs oploopt. FrieslandCampina kent in de garantieprijs voor november een verschil van € 11,50 per 100 kilo melk.