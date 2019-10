ABZ waarschuwt voor te vette droge koe

De hitte van afgelopen zomer kent een na-ijleffect, vooral voor koeien in de tweede helft van lactatie. Dat meldt ABZ-Diervoeding.

Tijdens de hitte zijn koeien, vooral die al wat verder in lactatie zijn, flink teruggevallen in de melkproductie. Deze melkproductie is vaak niet geheel hersteld tot op het oude niveau. Omdat de energiebehoefte van koeien vooral bepaald wordt door de grootte van de melkproductie, heeft deze groep koeien vaak ineens een energieoverschot nadat de omstandigheden zijn genormaliseerd, maar blijft de melkproductie achter. Dat geldt met name op bedrijven met een hoog basisrantsoen.

Houd conditiescore van de koeien goed bij

Door het energieoverschot groeien de koeien en dreigen daardoor te ruim in conditie te komen. Het is volgens ABZ raadzaam om daarom regelmatig de conditiescore van de koeien te registreren en daarop te reageren. Koeien moeten met een conditie van 3 tot 3,5 droog en de dieren moeten in de droogstand liefst niet verder groeien of afvallen. Het risico van te vette dieren bij afkalven is dat ze vaker te kampen hebben met slepende melkziekte, melkziekte, lebmaagverplaatsing en ontstekingen, zoals mastitis of baarmoederontsteking.