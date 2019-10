ABN Amro: kaspositie melkveehouderij lijkt structureel slechter

De liquiditeit van melkveebedrijven is in het derde kwartaal van 2019 met gemiddeld € 13.000 verslechterd, zo’n € 130 per koe.

Daarmee kwam de stand op de rekening-courant op ruim € 15.000 in de min. Dit meldt ABN Amro in de liquiditeitsmonitor voor de melkveehouderij tot en met het derde kwartaal.

Geen extra ruwvoeraankopen

Leden van FrieslandCampina ontvingen nog wel een interim-uitkering in september, maar gemiddeld daalden de melkontvangsten met 10% ten opzichte van het vorige kwartaal omdat toen ook diverse nabetalingen werden ontvangen. De droogte heeft op de meeste bedrijven nog niet geleid tot extra ruw- en krachtvoeraankopen. Reden is dat het voorjaar vroeg van start ging met een ruime grasproductie. Wel waren er extra kosten voor onder andere beregening.

Ook vorig jaar liet het derde kwartaal een daling van de liquiditeitspositie zien. Ten opzichte van vorig jaar ligt deze nu € 12.000 lager.

Tekst gaat verder onder grafiek

Betalingsachterstand toegenomen

ABN Amro heeft de indruk dat daarnaast de betalingsachterstand van melkveehouders bij leveranciers is toegenomen. De kosten voor melkproductie overstegen afgelopen halfjaar de melkprijs van circa 35 cent. De kostprijs op melkveebedrijven is de afgelopen jaren langzaam toegenomen en bij de huidige melkprijs is de marge voor tegenvallers verdwenen. De uitkering van betalingsrechten in december vormen een welkome aanvulling. Er is echter meer dan liquiditeit. De stemming in de sector is gedrukt. Nadat er enige rust was gekomen in de fosfaatvraagstukken veroorzaakt het stikstofdossier grote onzekerheid bij ondernemers.

Extra volume nodig

Er moet echter ook nog een aantal uitgaven worden gedaan. In de komende maanden vallen de uitgaven voor inkuilen en voor ruwvoeraankoop. Deze zullen hoger uitvallen dan gemiddeld. Door de droge zomer is extra volume nodig, daarnaast ligt de maisprijs dit jaar hoger dan gemiddeld. Voorlopige landbouwtellingcijfers wijzen uit dat het areaal snijmais met ruim 18.000 hectare is gedaald (-9%). Tegelijkertijd is ook het areaal grasland met ruim 3.000 hectare gedaald (-0,4%). Het aantal melkkoeien is met ruim 2,5% gedaald.

De ontwikkeling van de stand op de lopende rekening is een resultante van de bij- en afschrijvingen. Neveninkomsten en privé-uitgaven zijn wel in het saldo verwerkt.