A-ware verhoogt melkprijs voor tweede keer

Royal A-ware verhoogt de melkprijs over de maand oktober met 25 cent per 100 kilo, na een eerdere verhoging in september met 40 cent. De verhoging gaat over het vet, zo meldt de zuivelproducent.

A-ware verhoogt de melkprijs voorlopig als enige. Bij Cono gaat de september-melkprijs weliswaar ook omhoog, maar dit is vanwege de reguliere najaarstoeslag. Hogere maximum-melkprijs dan FrieslandCampina Met de aanpassing komt de kale melkprijs uit op € 32,45 per 100 kilo en de maximale melkprijs op € 37,20. Dit is inclusief € 3,00 AH-toeslag. Een groot aantal boeren pakt deze toeslag. De biologische melkprijs blijft stabiel op € 47,60 per 100 kilo. Met de jongste verhoging betaalt A-ware weer een hogere maximum-melkprijs dan FrieslandCampina € 36,71). Tot en met oktober loopt de gemiddelde maximum-melkprijs bij Frieslandcampina nog 40 cent voor op die van A-ware (€ 37,56 versus € 37,16). De laatste loopt echter in.