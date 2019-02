Zwakkere kalveren door hittestress in baarmoeder

Volgens Amerikaanse onderzoekers leidt hittestress in de baarmoeder tot zwakkere kalveren.

Kalveren die gedurende de laatste fase van de dracht van de moederkoe last hebben gehad van hittestress, zijn bij de geboorte lichter, blijven daarna zwakker en leven korter dan kalveren van ‘gekoelde’ koeien.

Ontwikkelingsstoornis door hittestress

Dit blijkt uit een wetenschappelijk onderzoek van de universiteit van Florida.

Hoe het mechanisme, dat tot deze effecten leidt, precies werkt moet nog verder worden uitgezocht. De onderzoekers spreken van een ontwikkelingsstoornis (developmental insult) als gevolg van de hittestress.

Aanzienlijk minder melk

In het onderzoek is ook gekeken naar de prestaties van zowel vrouwelijke kalveren als stiertjes op latere leeftijd. Hieruit komt naar voren dat vrouwelijke dieren die in de baarmoeder hebben geleden onder hittestress, tijdens de eerste lactatie aanzienlijk minder melk produceren dan soortgenoten die geen hittestress hebben geleden.

Vruchtbaarheid

Dat lijkt te komen doordat ze als gevolg van de hittestress minder cellen hebben kunnen aanmaken die nodig zijn voor de latere uierontwikkeling. Ook hebben ze een andere energie-huishouding en is de vruchtbaarheid niet dezelfde. De stierkalveren lijken (ook) gevoeliger voor ontstekingen.