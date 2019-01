Zuivelproductie in 2018 3% gekrompen

De Nederlandse melkproductie komt over 2018 zo’n 3% lager uit dan de volumes van 2017, dat becijfert Rabobank. De laatste maanden van het jaar is de productie fors gekrompen, een resultaat van de droogte.

De melkprijs is momenteel net iets lager, € 1,82 per 100 kilo zuivel, dan eind 2017, omdat de opbrengsten voor basiszuivelproducten dalen. Deze daling is nog niet helemaal doorvertaald naar de melkprijzen in de EU, ziet Rabobank. Toch denkt de bank dat er in het eerste kwartaal van 2019 ruimte is voor prijsherstel. De beperkte groei van de productie in exportregio’s is daar de reden voor.

De kleinere interventievoorraad aan mageremelkpoeder in de EU en een toename in de export hiervan ondersteunen de prijzen op de zuivelmarkt. De EU heeft in de laatste 2 maanden 116,687 ton melkpoeder van de hand gedaan, waardoor Rabo verwacht dat de voorraden in het eerste halfjaar van 2019 zullen opdrogen.

De zuivelproductie in de gehele Europese unie en Australië over 2018 is stabiel, vooral als gevolg van de droogte, dat concludeert Rabobank. Mede vanwege de tegenvallende kwaliteit van veevoer, veroorzaakt door de watertekorten. Ook in de VS was de productie ietwat teleurstellend, er werd het afgelopen jaar slechts 1% meer melk geproduceerd dan in het jaar ervoor. Dit is de kleinste groei op jaarbasis sinds 2013, aldus Rabobank. In deze 3 internationale regio’s zal de veestapel krimpen, verwacht de bank, veroorzaakt door hoge kosten en lage opbrengstprijzen voor melkveehouders.

Voor 2019 verwacht Rabo een voorzichtige groei in de belangrijkste zuivelregio’s, te weten VS, EU, Nieuw-Zeeland, Australië, Brazilië, Argentinië en Uruguay. Het grootste risico op de zuivelmarkt is volgens de bank een snel stijgende prijs, een reflex van kopers vanwege een kleine voorraad en stabiele vraag.

Amerikaanse boeren zullen de effecten van de handelsoorlog met China en Mexico blijven voelen in 2019. In zuivelland Nieuw-Zeeland is het groeiseizoen in volle gang. Rabobank verwacht dat dit voor de boeren een goed jaar zal zijn, waar de melkprijs de kosten meer dan zal dekken.