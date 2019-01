Vreugdenhil verlaagt melkprijs december licht

Zuivelverwerker Vreugdenhil betaalt over december een melkprijs van maximaal € 38,30 per 100 kilo. Zonder toeslagen bedraag de melkprijs € 36,20.

Dit is 88 cent minder dan in november werd betaald. Genoemde melkprijzen gelden bij een jaarvolume van 1,1 miljoen kilo, exclusief btw en na aftrek van 5 cent bijdrage voor ZuivelNL.

Kale melkprijs van € 34,22

Gemiddeld over heel 2018 betaalt Vreugdenhil een kale melkprijs van € 34,22 per 100 kilo. Inclusief toeslagen bedraagt de maximale prijs over het hele jaar € 36,30 per 100 kilo. Dat is iets lager dan het maximale voorschot van FrieslandCampina (€ 37,03) over heel 2018.