Voorschot Cono Kaasmaker € 2,00 lager

De voorschotprijs van kaasmaker Cono over december daalt met € 2,00 per 100 kilo naar € 35,55. Leerdammer houdt melkprijs gelijk.

De voorschotprijs van kaasmaker Cono over december daalt door het wegvallen van de wintertoeslag en het verhogen van de prijzen voor vet en eiwit.

De genoemde prijs is de kale voorschotprijs exclusief btw en na aftrek van 5 cent bijdrage voor ZuivelNL. De maximale voorschotprijs komt uit op € 38,30 per 100 kilo. Over het hele jaar is de Cono-voorschotprijs € 2,37 per 100 kilo lager dan in 2017.