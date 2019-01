Volle bak bij eerste bijeenkomst Leerdammer-leveranciers

De eerste bijeenkomst van Leveranciers Vereniging Leerdammer Collectief (LVLC) was een doorslaand succes.

Dit melden boeren die aanwezig zijn geweest. Volgens voorzitter Corné Vermaat waren er ruim 200 aanwezigen. Na de bijeenkomst in Dalfsen volgen nog 3 vergaderingen: in Tuil, Scherpenzeel en Giessenburg. Bel Leerdammer telt tussen de 1.000 en 1.100 leveranciers. Als de opkomst zo blijft als tijdens de eerste bijeenkomst, dan worden alle leveranciers gemakkelijk bereikt, meent Vermaat.

Corné Vermaat - Foto: Herbert Wiggerman

Positieve sfeer

De sfeer in Dalfsen was positief, ook al was het zo vol in de zaal dat veel mensen moesten blijven staan. Het aantal opgaves om lid te worden verloopt volgens de LVLC helemaal boven verwachting. Op Facebook is al 2 jaar lang een besloten groep rond de LVLC actief met nu 385 leden.

Niet tot doel om zich af te zetten

Vermaat benadrukt dat de LVLC niet het doel heeft om zich af te zetten tegen Bel Leerdammer, maar dat wel wordt gestreefd naar een volwassener relatie met Bel Leerdammer en naar meer transparantie van de zijde van de kaasmaker. Vermaat: “We willen eerder worden betrokken bij de plannen van het bedrijf voor bijvoorbeeld andere melkstromen en extra eisen. Ook willen wij daar een eerlijke vergoeding voor ontvangen.”

Management staat open voor gesprek

Naarmate de tijd verstrijkt, merkt de LVLC dat het management van Bel Leerdammer steeds meer openstaat voor een gesprek, vertelt Vermaat. De vereniging heeft echter afgesproken dat dat pas zal gebeuren na afloop van de ledenbundeling. De LVLC is overigens niet de allereerste bundeling van leveranciers. Tot ongeveer 2010-2011 was met name in de Gelderse Vallei ook een leveranciersvereniging actief.