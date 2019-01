Vogelaar: effectievere melkveehoudersorganisatie simpel

Een nieuwe melkveehoudersorganisatie, die de problemen van en beeldvorming over melkveehouders effectiever aanpakt dan LTO melkveehouderij, kan heel simpel worden opgezet. Dit zegt oud-melkveehoudersvoorzitter Jan Cees Vogelaar in een discussie met veehouders.

“Als melkveehouders het anders willen kunnen ze het anders krijgen. Kijk maar naar Staf (Stichting Agri Facts). Die kostte circa 6 maanden en club is vanaf dag 1 rete effectief. Een combi van een soort Staf als wetenschappelijk bureau en een actieve vakbond met een flinke contributie.” Vogelaar noemt als beoogde contributie € 250 als basis bij 300.000 kilo melk en per 100.000 kilo € 100 erbij. Zodra je 500 collega’s hebt die ja zeggen, kun je gaan draaien.”

Hoewel Vogelaar voorstellen doet voor de oprichting van zo’n organisatie, stelt hij zelf niet beschikbaar te zijn om die eventueel te gaan leiden. “Die kans is heel, heel erg klein”, stelt hij, al wil hij ook niet zeggen van ‘nooit’.

Kosten staan nieuwe organisatie in de weg

Vogelaar meent overigens dat ook niet voldoende melkveehouders bereid zullen zijn om te gaan betalen voor een nieuwe organisatie. De meesten zullen het laten afweten als het op betalen aankomt, meent hij.

Samen met een aantal collega’s en gelijkgestemden heeft Vogelaar eind vorig jaar de Stichting Agri Facts (Staf) opgericht. Die is ook bedoeld om de beeldvorming over de landbouw te beïnvloeden, met name door de onjuiste presentatie van gegevens te bestrijden, zo wordt gesteld. De stichting heeft onlangs de degens gekruist met het planbureau voor de Leefomgeving (PBL) over de invloed van vleesconsumptie op het klimaat.