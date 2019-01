Verzoek om cassatie Aver Heino afgewezen

De Hoge Raad heeft het verzoek om cassatie in een zaak om fosfaatrechten van melkveebedrijf Aver Heino afgewezen. Eigenaar Henk Aa heeft nu alleen nog een verzoek voor extra toewijzing van fosfaatrechten vanwege disproportionele lasten lopen bij RVO.nl.

Aa geeft aan nu ook een kort geding te willen aanspannen tegen de landbouwminister. Hij is van mening dat de spelregels tijdens de wedstrijd diverse keren zijn aangepast en vindt dit onbestaanbaar. Hij noemt als voorbeeld de herbeschikking over fosfaatrechten die vleesveehouders ontvingen.

Aa had op peildatum 2 juli 2015 90 koeien staan, maar groeide door naar 130 dieren. Hij claimde de nodige extra rechten, maar krijgt nu nul op rekest. De gefortuneerde eigenaar van het voormalige melkveepraktijkbedrijf is echter niet van plan alsnog fosfaatrechten te gaan kopen. “Ik ben niet van plan te gaan investeren in gebakken lucht”, aldus Aa. Als er geen extra fosfaatrechten bijkomen, moet zijn nieuwe businessmodel soelaas bieden. Aa werkt in samenwerking met 2 compagnons aan de afzet van biologische A2-zuivel. Aa hoopt dat de hogere opzetting, de lagere stalbezetting kan compenseren.

Aa wil voor de zomer van 2019, in samenwerking met Eko Holland, een volume van 10 miljoen tot 12 miljoen kilo biologische A2-melk bij elkaar krijgen. Hij heeft contact met meerdere partijen in Azië die bereid zijn de melk, verwerkt tot poeder, te willen afnemen. Hij stelt leveranciers een 10 cent hogere melkprijs in het vooruitzicht.