Verschil fosfaatexcretie kan door ander voer

Verschillen in excretienormen tussen landen kunnen ook bij vergelijkbare melkproductie voorkomen.

Dat zegt voorzitter Oene Oenema van de Commissie Deskundigen Meststoffenwet. Het verschil kan komen door verschillen in voerinname en vastlegging van mineralen.

Onrust over fosfaatexcretienormen

Over de fosfaatexcretienormen is onrust ontstaan nu blijkt dat melkvee met dezelfde melkproductie volgens Vlaamse normen minder fosfaat produceren dan volgens Nederlandse normen. Wanneer de forfaits in Nederland lager zouden zijn, hebben melkveehouders minder fosfaatrechten nodig per koe.

Oorzaak voor verschil

Wat de oorzaak is voor het verschil tussen Nederland en België is bij Oenema niet bekend. “Je zou kunnen denken aan meer snijmais in het rantsoen in België en daardoor lagere fosfaatinname, een ander type koeien met een andere fosfaatefficiëntie of vastlegging of meer of minder fosfaat in de melk”, zegt Oenema.

In bijna alle landen in EU wordt de excretie berekend volgens de formule ‘Excretie = inname – vastlegging.’ De Nederlandse methode om de fosfaatexcretie te berekenen van melkkoeien behoort tot de meest up-to-date van Europa, blijkt uit een review van Eurostat, zegt Oenema. De normen worden berekend door de Commissie Deskundigen Meststoffenwet.

Schouten wil nieuwe generieke korting voorkomen

De mestdeskundige zegt dat in Nederland de excretienormen iedere 3 jaar worden herzien. “Voor Nederland worden de normen dit jaar geactualiseerd”, zegt Oenema. Landbouwminister Carola Schouten heeft aangegeven dat ze voorlopig geen actualisatie van de forfaitaire normen wil, omdat dit mogelijk tot lagere normen en daarmee tot groei van de melkveestapel kan leiden. Schouten wil een mogelijke nieuwe generieke korting voorkomen. Oenema zegt dat niet wordt uitgesloten dat de fosfaatexcretienormen bij een actualisatie naar beneden wordt bijgesteld, omdat er in de praktijk de afgelopen jaren scherper op fosfaat is gevoerd.

Meest up-to-date methode van Europa

Uit een review voor het Europese Eurostat is gebleken dat de Nederlandse berekeningsmethode van Nederland tot de meest up-to-date methode van Europa behoort. Bij het bepalen van de excretienormen wordt gebruik gemaakt van informatie van voergebruik in heel Nederland. “Dat wil zeggen dat de excretienormen de werkelijke excretie weerspiegelen die de voorbije 3 jaar gemiddeld is gerealiseerd”, legt Oenema uit.

Annie Schreijer-Pierik boos over verschil

De fosfaatexcretienormen zijn in Vlaanderen aanzienlijk lager voor melkkoeien dan in Nederland. CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik vindt dit onacceptabel. Ze heeft de Europese Commissie om opheldering gevraagd. Volgens de politica kan het aanpassen van de norm veel problemen en knelgevallen in het fosfaatrechtenstelsel voorkomen.