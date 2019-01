VVD bezorgd over storing bij aanmelden derogatie

VVD-Kamerlid Helma Lodders maakt zich zorgen over de problemen bij uitvoeringsorganisatie RVO.nl bij de aanmeldingen voor derogatie.

Ze is bezorgd dat melkveehouders door storingen in het systeem niet op tijd derogatie kunnen aanvragen. Dat moet uiterlijk op 31 januari.

Problemen bij aanvragen

Lodders vraagt via Kamervragen waarom RVO.nl ondernemers niet actief informeert over de problemen bij het aanmelden. Daarnaast wil ze weten of landbouwminister Carola Schouten kan garanderen dat ondernemers geen nadeel ondervinden van deze problemen en of ondernemers de mogelijkheid krijgen om eventueel na 31 januari melding te doen van derogatie.

Lodders laat via haar Kamervragen ook haar ongenoegen weten over het feit dat de derogatievergunning niet via een automatische incasso kan worden betaald. Dat draagt volgens haar niet bij aan de wens om de administratieve lasten te verlagen.

Onderzoek naar oorzaak

RVO.nl bevestigt dat er meldingen komen dat er problemen zijn bij het aanvragen van derogatie. Een woordvoerder laat weten dat er onderzoek wordt gedaan naar de oorzaak van deze problemen. RVO.nl werkt eraan dat ondernemers zo snel mogelijk weer kunnen doen wat ze moeten doen op RVO.nl.