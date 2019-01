Uitstoot broeikasgas neemt toe, minder emissie per koe

De uitstoot van broeikasgassen vanuit de melkveehouderij is in de 10 jaar tussen 2005 en 2015 met 18% toegenomen, maar uitstoot per eenheid product is met 11% gedaald. Dit staat in een gezamenlijk rapport van de Wereldvoedselorganisatie FAO en Global Dairy Organisation.

De totale uitstoot van broeikasgassen is sterk gegroeid onder invloed van de wereldwijd toegenomen vraag naar zuivelproductien. In 2015 bedroeg die 1.712 miljoen ton CO 2 -equivalenten, tegenover 1.456 miljoen ton in 2005. Echter, de instoot per kilo melk daalde van 2.8 naar 2.5 kilo CO 2 -equivalenten, staat in het rapport.

De grootste afname in uitstoot per kilo melk was te zien in de landen met een laag tot gemiddeld inkomen. In de rijkere landen nam de uitstoot ook af, maar veel beperkter. Dit lijkt een logische ontwikkeling, want in de minder rijke landen zijn nog grote stappen te zetten in de reductie van broeikasgasuitstoot. In rijke landen is dat moeilijker, al wordt gedacht dat nog heel veel CO 2 in de bodem moet zijn vast te leggen. Dat is de grote opgave waar de melkveehouderij voor staat. Elders op de wereld is intensivering van de melkproductie per koe en daarmee een verlaging van de emissie per dier nog een belangrijk aandachtsgebied.

Wereldwijd heeft de veehouderij 360 miljoen koeien in gebruik, die 133 miljoen ton melk produceren.