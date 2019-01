Slachthuis Dokkum start met mobiel slachthuis

Slachthuis Dokkum heeft het mobiele slachthuis geïntroduceerd voor rundvee dat slachtwaardig is, maar niet levend vervoerd mag worden.

Koeien worden levend gekeurd door de dierenarts en op locatie geschoten en verbloed in een daarvoor ingerichte vrachtwagen of trailer, om vervolgens te worden getransporteerd naar de slachterij in Dokkum. Met die manier van slachten wil Henk Visser, eigenaar van slachthuis Dokkum, een oplossing bieden voor runderen die wel slachtwaardig zijn, maar niet levend vervoerd kunnen of mogen worden.

Doodmelding op naam van slachthuis, niet op UBN veehouder

Volgens Visser wordt zijn slachthuis dagelijks met deze vraag geconfronteerd. In veel gevallen moet het dier worden afgevoerd en vernietigd. Visser denkt met zijn mobiele slachthuis een oplossing te kunnen bieden. De handelaar loopt geen risico meer op boetes en overtredingen met betrekking tot levend vervoer. Voordeel voor de veehouder is dat de doodmelding op naam komt van Slachthuis Dokkum en niet op het eigen UBN.

Het mobieleslachthuis biedt een oplossing voor runderen die wel slachtwaardig zijn, maar niet levend vervoerd kunnen of mogen worden. - Foto: Slachthuis Dokkum

Bij succes slachtconcept uitrollen over Nederland

Slachthuis Dokkum start met het concept in Friesland en Groningen, maar bij succes wil Visser het concept uitrollen over heel Nederland. Woordvoerder Gerbrand Nicolai geeft aan dat 2 vrachtwagens en 2 trailers in gebruik zijn. De slachtcapaciteit van een trailer is 7 à 8 koeien per dag, de capaciteit van de vrachtwagens is 15 à 16 koeien per dag.

Prijzen wil Nicolai nog niet noemen, aangezien het concept nog in ontwikkeling is. Wel geeft hij aan dat het slachthuis Dokkum in eerste instantie, vanwege de opstartkosten, nog geld kost en dat het een veehouder altijd meer oplevert dan afvoer van een dier naar Rendac.

De voorbereiding van het concept, certificering, formaliteiten en praktische invulling, nam 6 jaar in beslag.