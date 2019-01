Schouten gaat slacht hoogdrachtig vee verbieden

Landbouwminster Carola Schouten wil het slachten van hoogdrachtige koeien gaan verbieden.

Ze werkt aan een wetsvoorstel waarin ze transport van koeien die langer dan 6 maanden drachtig zijn verbiedt. Het verbod geldt alleen voor transport naar de slacht, dus hoogdrachtige dieren mogen nog wel van bijvoorbeeld de wei naar de stal vervoerd worden.

Eerst notificeren in Brussel

Schouten verwacht haar wetsvoorstel nog dit jaar naar de Kamer te kunnen sturen, maar moet het wetsvoortel eerst nog notificeren in Brussel. Op dit moment is het wettelijk toegestaan om drachtige dieren tot 90% van de dracht af te voeren naar de slacht.

Actiegroep Dier en Recht bood voor het debat over dieren in de veehouderij in de Tweede Kamer 30.190 handtekeningen aan voor een verbod op het slachten van runderen in de laatste drie maanden van de dracht.

‘Het kan en het werkt’

Volgens Frederieke Schouten van Dier en Recht willen zowel dierenartsen als veehouders hoogdrachtige koeien niet laten slachten. “In Duitsland is het inmiddels verboden en wordt het ook gehandhaafd. Het kan dus gewoon en het werkt”, aldus Frederieke Schouten.

NVWA onvoldoende capaciteit

Tjeerd de Groot (D66) vindt het niet nodig om dit wettelijk te regelen, omdat dit de verantwoordelijkheid bij de overheid legt en omdat de NVWA dan ook moet handhaven, terwijl de NVWA hiervoor onvoldoende capaciteit heeft.

ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber ziet liever dat er helemaal geen drachtige dieren meer worden geslacht. Schouten wil dat niet wettelijk verankeren omdat er ook redenen kunnen zijn om drachtige dieren wel te slachten, bijvoorbeeld bij een noodslachting.