Nederlandse zuivelexport is € 7,7 miljard waard

De waarde van de Nederlandse zuivelexport in 2018 bedroeg € 7,7 miljard. Dat meldt de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO).

Van de in Nederland geproduceerde zuivel gaat 65% de grens over. Van dit volume blijft 45% binnen de EU met als belangrijkste afnemers Duitsland, België en Frankrijk. Meer dan de helft van wat Nederland met de export van zuivel verdient, komt uit Duitsland, België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

In Duitsland heeft Nederland een marktaandeel van 24,3%. In 2018 is ruim 650 miljoen kilo zuivelproducten ter waarde van € 1.891 miljoen verkocht aan Duitse afnemers. Vooral de export van kaas draagt flink bij. Afgelopen jaar ging 297,4 miljoen kilo kaas naar Duitsland ter waarde van € 1.193,9 miljoen.

Naast Duitsland nemen ook België en Frankrijk veel af

Het marktaandeel van Nederland in België ligt op 16,5%. In 2018 ging een volume van 949 miljoen kilo zuivel ter waarde van € 1.284 miljoen naar België. De export van melk en room vertegenwoordigt met € 480,5 miljoen bij een volume van 699,5 miljoen kilo de hoogste waarde. Nederland exporteerde 116,5 miljoen kilo kaas ter waarde van € 470,2 miljoen naar België.

Ook Frankrijk is een belangrijke afnemer. Nederland heeft daar een marktaandeel van 10,6%. Vorig jaar werd bijna 240 miljoen kilo zuivel ter waarde van € 827 miljoen geëxporteerd. Hier zijn boter en boterolie de belangrijkste exportproducten. Nederland exporteerde in 2018 een volume van 82 miljoen kilo boter en boterolie naar Frankrijk ter waarde van € 379,7 miljoen. Kaas volgt met een volume van 81,2 miljoen kilo ter waarde van € 332,8 miljoen.

Nederlandse zuivel doet het ook goed buiten Europa

In totaal gaat 20% van de Nederlandse zuivel naar landen buiten de EU met China, Japan en Zuid-Korea als belangrijkste klanten. De afzet naar China groeit. Volgens NZO ging vanuit Nederland bijna 80 miljoen kilo zuivel ter waarde van € 220 miljoen naar China. Het marktaandeel ligt op 2,8%. Duidelijk is dat de export van babyvoeding in deze cijfers niet is meegenomen. Naar Japan ging een volume van 45 miljoen kilo zuivel ter waarde van € 130 miljoen. Naar Zuid-Korea ging een volume van 12 miljoen kilo zuivel met een waarde van € 39 miljoen. Zowel naar Japan als Zuid-Korea is kaas het belangrijkste exportproduct.

Nederland is binnen de EU de meest actieve lidstaat op de wereldwijde zuivelmarkt. Van alle zuivel die in de wereld wordt verhandeld, heeft Nederland een aandeel van bijna 5%.