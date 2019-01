Minder antibiotica bij hogere afkapwaarde celgetal

Een droogstand op maat resulteert op koppelniveau in minder melkverliezen dan het verkorten of weglaten van de droogstand. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen UR.

De afkapwaarde van celgetal voor het gebruik van antibiotica bij droogzetten is bepalend. Vooral bij een verhoogde afkapwaarde is er minder antibiotica gebruikt en zijn er meer koeien niet of verkort droog gezet. Dit resulteerde wel in een verhoging van het celgetal in de volgende lactatie, maar ook in een vermindering van het totaal aantal ziektegevallen.

2 versies beslismodel getest op Dairy Campus

In het onderzoek is een beslismodel voor droogstandsmanagement ontwikkeld en gebruikt op basis van individuele koekenmerken, zoals melkproductieniveau, celgetal en leeftijd van de koe. 2 versies van de beslisboom zijn getest op de Dairy Campus in Leeuwarden.

In beslisboom 1 is voor het gebruik van antibiotica bij droogzetten de afkapwaarden voor celgetal volgens de richtlijn van de KNMvD gebruikt (vaarzen >150.000 cellen/ml; koeien > 50.000 cellen/ml). In beslisboom 2 is de afkapwaarde van celgetal voor het gebruik van antibiotica bij droogzetten verhoogd (vaarzen en koeien > 200.000 cellen/ml).

Aan de hand van één van beide beslisbomen werden koeien wel of niet met antibiotica drooggezet. Ze kregen een droogstand van 60, 30 of 0 dagen. Gebruik en resultaten van beide beslisbomen zijn vergeleken met een droogstandsmanagement, waarbij alle dieren 60 dagen droog staan en antibioticabehandeling bij droogzetten werd toegepast indien celgetal >150.000 cellen/ml was.

Betere energiebalans en vruchtbaarheid in volgende lactatie

Het voordeel van verkorten of weglaten van de droogstand zijn een betere energiebalans en vruchtbaarheid in de volgende lactatie. Nadeel is een verlies in melkproductie in de volgende lactatie. Bij geheel weglaten van de droogstand bevat de biest van de koeien minder antistoffen bevat. Ook is er geen mogelijkheid om koeien met een hoog celgetal een droogstand met antibiotica te geven.